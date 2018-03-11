Ишимские казахи отпраздновали Наурыз

Фото ИА "Тюменская линия"

Первыми в регионе отметили тюркский новогодний праздник Наурыз представители многочисленной и дружной ишимской казахской общины. Для праздничных торжеств был и еще один весомый повод - двадцатилетний юбилей национально-культурной автономии казахов Ишима и Ишимского района.

"Наурыз - древний праздник тюркских народов, день весеннего равноденствия. Когда закончились холода, перезимовал скот, настала пора готовиться к посевной, казахи отмечают уход зимы, приход весны и начало нового года по древнему народному календарю. В Тюменской области мы впервые отпраздновали Наурыз в 1997 году. Это событие стало одним из первых мероприятий казахской диаспоры, направленных на возрождение нашей национальной культуры. Сегодня в решении этой задачи нам оказывают огромную помощь губернатор Тюменской области Владимир Якушев, региональное правительство и муниципальные органы власти, а также акимат Северо-Казахстанской области Республики Казахстан", - рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" президент региональной национально-культурной автономии казахов Есенгалий Ибраев.

Первая в Тюменской области муниципальная казахская национально-культурная автономия была создана двадцать лет назад на ишимской земле благодаря усилиям энтузиастки-общественницы Жамили Мурзановой. Сегодня в Ишиме и Ишимском районе живут и трудятся более 3 тыс. сыновей и дочерей казахского народа.

"Мы возрождаем нашу культуру, национальные традиции и обычаи, многие из которых были, к сожалению, забыты. Отмечаем мусульманские праздники. При поддержке областного комитета по делам национальностей ишимские казахи получили возможность совершать хадж в святые места. В выделенном нам городской администрацией здании в Ишиме создан замечательный центр казахской культуры. В нашем городе побывали с концертами известные казахские артисты, в том числе знаменитая Роза Рымбаева", - рассказала руководитель национально культурной автономии казахов Ишима и Ишимского района Жамиля Мурзанова. Но главным своим достижением общественница считает пробуждение интереса к родной культуре среди казахской молодежи.

"На протяжении вот уже двадцати лет, с первых дней работы мы чувствуем поддержку и понимание со стороны областных и муниципальных органов власти. Нам активно помогают городской Дом культуры и областной дом национальных культур", - отметила Жамиля Мурзанова.

В концертном зале им. 30-летия ВЛКСМ на празднование Наурыза собрались представители казахских общин из Ишима и Карасульского, Бутусовского, Десятовского, Равнецкого, Неволинского, Прокуткинского, Шаблыкинского сельских поселений Ишимского района. Каждая делегация накрыла для соседей и гостей достархан с праздничными угощениями, главными из которых были, разумеется, традиционный бешбармак, баурсаки, а также специальное праздничное блюдо наурыз коже, которое еще называют "семь компонентов счастья". Готовится оно из нескольких видов мяса, бульона, ячменя и кисломолочных продуктов. Праздничное застолье сопровождалось демонстрацией древних национальных обрядов. Первое место в конкурсе достарханов жюри присудило Каракульскому сельскому поселению.

Большой интерес у многочисленных гостей ишимского Наурыза вызвали выставки работ мастеров казахских народных промыслов и ремесел - от древних до современных. Настоящие исторические раритеты, которыми, наверное, смог бы гордиться любой музей - детский и взрослый женские костюмы, украшенные старинными серебряными монетами - показали обозревателю "Тюменской линии" представительницы Шаблыкинского сельского поселения Сайрам Абельмаженова и Калима Таурбаева.

"Детский костюм передается в нашей семье из поколения в поколение на протяжении вот уже двух с лишним веков. Сейчас он ждет рождения новой хозяйки. Взрослый женский костюм был сшит в середине XIX века", - рассказали они. По словам Сайрам Абельмаженовой и Калимы Таурбаевой, в Шаблыкинском сельском поселении живут около 17 казахских семей. Занимаются, в основном, скотоводством. Больших доходов не имеют, но редчайшие и, между прочим, очень дорогие образцы старинных национальных костюмов хранят бережно и свято.

"Казахи - прекрасный, трудолюбивый народ. Я очень рад, что у нас сложились добрые и дружеские отношения с казахской общиной. Общими усилиями мы решаем все задачи. Конечно, мы максимально используем имеющиеся у нас ресурсы и возможности, чтобы помочь возрождению и развитию национальной культуры", - отметил в беседе с журналистами глава Ишима Федор Шишкин. Перед началом праздничного концерта Федор Шишкин и глава Ишимского района Сергей Ломовцев вручили лучшим представителям казахской диаспоры награды за добросовестный труд и весомый вклад в социально-экономическое развитие муниципалитетов.

Необходимо отметить, что возрождение национальной культуры - не единственная задача, которую решают сегодня муниципальные и региональная национально-культурные автономии казахов. Важная часть их работы - помощь органам власти в расширении торгово-экономических связей с Республикой Казахстан.

"В 2017 году открылось регулярное авиасообщение между Тюменью и Астаной. Недавно в областном центре появился первый магазин казахских продуктов питания "Казмаркет". Это знаковые события. Конечно, основную работу по развитию торгово-экономических связей с Казахстаном ведет правительство Тюменской области. Но мы тоже прилагаем для этого усилия, действуя методами народной дипломатии. Совместные российско-казахстанские проекты выходят уже на международный уровень, поэтому я уверен, что наши деловые контакты будут укрепляться", - подчеркнул Есенгалий Ибраев.

По мнению посольства Республики Казахстан в России и Всемирной ассоциации казахов, благодаря поддержке регионального правительства тюменская областная казахская национально-культурная автономия лидирует среди аналогичных общественных организаций страны, добавил он.

Деятельность тюменской и ишимской казахских общин высоко оценил один из самых почетных гостей Наурыза, президент Федеральной национально-культурной автономии казахов России Токтарбай Дусенбаев.

"Тюменская национально-культурная автономия казахов работает на достаточно высоком организационном уровне. Я увидел сплоченную команду - как на региональном, так и на муниципальном уровнях. Поэтому казахская национальная культура в Тюменской области планомерно развивается", - сказал Токтарбай Дусенбаев в интервью обозревателю "Тюменской линии".

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Евгений Бабенко