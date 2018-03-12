Хабаровские автомобилисты выстроили из машин портрет Путина

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Около 250 автомобилей приняли участие во флэшмобе в Хабаровске, выстроив из машин портрет президента РФ Владимира Путина, сообщил РИА Новости один из организаторов акции Вячеслав Шемпелев 12 марта.

"Сразу скажу, что к выборам наша акция отношения не имеет. Мы давно хотели сделать сложную композицию, в частности, портрет человека. И когда выбирали, решили, что это будет президент. Флешмоб состоялся вечером в воскресенье, участие в нем приняли около 250 автомобилей — меньше, чем предполагалось, поэтому решили сделать половину изображения. Но портретное сходство достигнуто", — сказал Шемпелев.

Он отметил, что, чтобы добиться узнаваемости, участники флэшмоба сделали разметку. Никакие спецприборы, по словам организатора, для этого не использовались — только глазомер и рулетка. После построения автомобилисты включили фары и аварийные огни машин. Результат труда зафиксировала видеокамера, установленная на квадрокоптере. Шемпелев сообщил также, что во время флэшмоба было очень холодно.

"Несмотря на то, что термометр показывал всего 10 градусов мороза, из-за ветра и влажности ощущалось как минус 20. Две машины даже не завелись", — сказал он.

По его словам, заявку на включение акции в Книгу рекордов России отправлять не будут, так как машин было меньше, чем в предыдущий хабаровский рекорд. Но летом хабаровчане намерены составить сложную композицию из большого количества машин и побить свой предыдущий рекорд.

Ранее сообщалось, что водители Хабаровска неоднократно устраивали автофлешмобы. Так, в 2017 году ко Дню Победы они составили из 521 машины орден Отечественный войны и цифру "9". Акция вошла в Книгу рекордов России в номинации "Самое большое изображение, посвященное Дню Победы, составленное из автомобилей". В июне 2017 года из 721 машины был выстроен герб России — двуглавый орел и буквы "РФ", сообщает РИА Новости.