Тюменские детские врачи проводят малотравматичные операции

Тюменские детские врачи проводят малотравматичные операции/ Фото Doctoroff.ru

Отделение плановой хирургии детского стационара Областной клинической больницы № 2 - единственное в УФО, где при лечении желчнокаменной болезни у юных пациентов применяется эмбриональный N.O.T.E.S. Это подразумевает установку инструментов для проведения операции через один прокол в пупке.

По словам врачей, пупок содержит минимальное количество подкожно-жировой клетчатки и является наиболее удобным местом установки троакара - хирургического инструмента для проникновения в полость тела человека. При желчнокаменной болезни в желчном пузыре и желчевыводящих протоках образуются камни. Патология проявляется болевым синдромом и расстройствами желудочно-кишечного тракта. Удаление желчного пузыря порой единственный способ избавиться от болезни.

За последние пять лет детскими хирурги ОКБ № 2 выполнили 38 однопортовых лапароскопических холецистэктомий. Средняя продолжительность операции по удалению желчного пузыря составила около 40 минут, а длительность госпитализации – пять дней.

"Несмотря на небольшое число наблюдений, можно отметить, что технология единого лапароскопического доступа через пупок - это наименее травматичный и с косметической точки зрения наиболее щадящий вариант лапароскопической операции. По времени длительности операции и течению послеоперационного периода он сопоставим и даже имеет преимущества перед классической лапароскопией. Отсутствие шрамов после хирургического вмешательства высоко оценено пациентами и их родителями, а это ведет к улучшению качества жизни", - считает заведующий отделением плановой хирургии детского стационара ОКБ №2 Михаил Аксельров.

В медицинской литературе описания хирургических вмешательств с использованием технологии единого лапароскопического доступа у детей с желчнокаменной болезнью носят единичный характер. Тюменские врачи не только успешно выполняют сложные монопортовые операции, но и изобрели и запатентовали специальное устройство для быстрого и атравматичного введения троакара через переднюю брюшную стенку. Его отличительные особенности - эластичный корпус и наличие герметичного фиксатора – позволяют повысить безопасность операции для пациента, сообщает пресс-служба областной больницы № 2.