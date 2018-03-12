Выставка картин Ольги Даниловой-Пушкарь открылась в Тюмени

Выставка картин Ольги Даниловой-Пушкарь открылась в Тюмени/Фото writer-tyumen.ru

Изящным подарком для жительниц Тюмени стала посвященная 8 марта выставка живописи известного тюменского поэта Ольги Даниловой-Пушкарь. Экспозиция "И жизнь прекрасна, если с Богом!" открылась в конференц-зале Центральной городской библиотеки (ул. Луначарского, 51).

Ольга Данилова-Пушкарь по профессии врач, но тюменским читателям хорошо известна как лирический поэт, автор нескольких поэтических сборников, является членом Союза писателей и Союза журналистов России. Теперь она попробовала себя в новой роли.

На выставке представлено 24 полотна, дополненных стихотворными строчками автора. Посетители могут увидеть изображения храмов, которые "грустью наполнены древней", деревенские и городские пейзажи, насыщенные "природной живительной влагой", натюрморты. Полотна проникнуты тихой, теплой любовью к незамысловатой простоте и красоте родного края.

Выставка будет интересна взрослым и детям. Экспозиция открыта до 8 апреля в часы работы библиотеки. Вход свободный, сообщается на городском официальном портале.