В Тюмени форточник обокрал спящую девушку

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Мужчину, подозреваемого в квартирной краже, задержали в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюмени, в дежурную часть обратился мужчина, ставший свидетелем квартирной кражи. Полицейские по горячим следам задержали 27-летнего тюменца, при котором находилось похищенное имущество.

Злоумышленник проник в квартиру на первом этаже через незапертое окно. Похитив со стола нетбук и два сотовых телефона, молодой человек скрылся аналогичным способом. Сумма ущерба составила 68 тыс. рублей. Хозяйка квартиры в это время спала в соседней комнате.

Подозреваемый в краже задержан, ему грозит лишение свободы на срок до шести лет. Похищенное изъято и возвращено владелице.