Муравьи устроили хоровод вокруг смартфона

фото ИА "Метеовести"

На видео в Интернете видно хаотическое движение муравьев, пробегающих мимо лежащего на земле смартфона. Но как только он начинает вибрировать, принимая входящий вызов, насекомые выстраиваются вокруг него в своеобразный хоровод.

В своих комментариях пользователи предположили, что двигаться по кругу муравьев заставляет вибрация смартфона. Однако ряд экспертов не связывает поведение насекомых именно со смартфоном. Ученым известно природное явление, состоящее в том, что один или небольшая группа муравьев, на первый взгляд, совершенно беспричинно начинает бегать по замкнутому кругу, постепенно вовлекая в свой бесконечный цикл все больше и больше других муравьев. Они продолжают свой бег до тех пор, пока не падают замертво, и муравьиный круг продолжает свое вращение до полного истощения, оставляя за собой полчища погибших. Это подтверждается и многочисленными видео в интернете, на которых колония муравьев вертится в "смертельной спирали" без видимой на то причины, сообщают "Метеовести".