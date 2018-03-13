В Тюмени обсуждают промышленные инновации в медицине

Знаковая для российского здравоохранения конференция "Цифровая медицина, реабилитация, превентивная медицина. Возможности взаимодействия медицины, науки и промышленности" стартовала 12 марта на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени. По итогам двухдневного обсуждения участники определят вектор дальнейшего развития отечественного производства медицинского оборудования.

Мероприятие собрало в ФЦН Тюмени представителей Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, правительства Тюменской области, международного объединения разработчиков, производителей и пользователей медицинской техники, практикующих врачей и банковского сектора.

"В Тюменской области часто проходят крупные конференции, но мы впервые обсуждаем такую серьезную тему, касающуюся промышленных инноваций в медицинской сфере. На выставке, организованной в рамках конференции, можно увидеть интересные решения, которые определенно конкурентоспособны на рынке. Тюменская область готова принять на своей территории любого производителя в этом направлении и гарантировать меры поддержки, в том числе "налоговые каникулы", субсидии на оборудование для производства, подготовку кадров для проекта и другие", - отметил на открытии конференции заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков.

О готовности сотрудничать с российскими производителями медицинских изделий заявила и директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова. По ее словам, для региона особенно актуальна цифровая медицина, в этом направлении сегодня активно развиваются многие учреждения. И с каждым годом в больницах растет доля российского оборудования. "Например, почти все рентгеновское оборудование теперь закупается у отечественных производителей. Появляются компьютерные и магнитно-резонансные томографы. Недалек тот день, когда вся самая современная техника будет производиться в России. Перспективы хорошие", - подчеркнула она.

Одним из партнеров ФЦН в сфере разработки новых медицинских технологий является Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. "Сегодня будем рассказывать о новых разработках с применением системы силового ультразвука для неинвазивного лечения онкологических образований. Внедрение этих приборов предполагается в 2019 году, выпуск на Новосибирском приборостроительном заводе в тесном контакте с ФЦН. Мы надеемся, что пройдет несколько лет, и эти аппараты появятся во многих учреждениях", - поделился начальник управления научных исследований и разработок СПбПУ Петра Великого Олег Ипатов.

Отечественные достижения в сфере цифрового оборудования представило на выставке Международное объединение разработчиков, производителей и пользователей медицинской техники. Сфера применения разработок широка – от нейрохирургии до реабилитации. Так, например, гостям продемонстрировали работу VR-системы. Погружаясь в виртуальное пространство с помощью специальных очков, пациент гораздо быстрее и эффективнее восстанавливается после перенесенного инсульта или травмы.

"С Федеральным центром нейрохирургии в Тюмени нас связывает многолетнее сотрудничество. Это один из лучших центров не только в России, но и в мире, в том числе по уровню оснащенности, неслучайно мы собрались именно здесь. Объединив академическую и вузовскую науку, врачей, финансовые институты и регулирующие организации, мы сможем в более короткие сроки достигать общие поставленные задачи в сфере импортозамещения медицинского оборудования", - отметил президент НП "МОМТ" Иван Ожгихин.

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Именно тему прорывных технологий в нейрохирургии и роли цифровой медицины на конференции осветит главный врач ФЦН Тюмени, заведующий кафедрой нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, доктор медицинских наук, профессор Альберт Суфианов.

По его словам, в Федеральном центре нейрохирургии благодаря поддержке правительства Тюменской области и губернатора Владимира Якушева сосредоточены все цифровые технологии, которые сегодня есть в мире. При этом центр не только внедряет зарубежные разработки, но и постоянно является генератором новых идей, опережающих мировые тенденции.

"У наших врачей огромный практический опыт, они прекрасно понимают, в каком ключе должна развиваться медицина, чтобы мы не догоняли зарубежные достижения, а работали на опережение. У нас постоянно возникают новые идеи. Поэтому важно создать научно-производственный кластер на базе нашего учреждения. В ФЦН уже открыта кафедра нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, во взаимодействии с тюменским индустриальным университетом впервые открыты курсы по медицинским информационным системам и управлению медицинским оборудованием в нейрохирургии. Основная идея – совмещение теории и практики, и все это возможно в нашем центре", - подчеркнул Альберт Суфианов.

Согласно докладу представителя Минпромторга РФ Екатерины Евтодий, российский рынок медицинских изделий показывает не высокий, но стабильный рост – 3% по сравнению с 2014 годом. На конференции планируется определить основные направления дальнейшей работы, которые лягут в стратегию развития до 2030 года.

Начальник управления организации контроля и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора Елена Астапенко добавила, что за четыре года количество зарегистрированных новых отечественных разработок в медицине выросло в полтора раза и по итогам 2017 года составило около 500 единиц.

По мнению президента Союза ассоциаций и предприятий медицинской промышленности РФ, председателя комиссии РСПП по фармацевтической и медицинской комиссии Юрия Калинина, для дальнейшего роста важно определить слабые места и выстроить продуктивное взаимодействие между всеми участниками процесса.

"До сих пор на рынке лекарственных препаратов российские производители занимают лишь 30%, на рынке медицинских изделий – всего 20%. Проблема не в том, что у нас недостаточный потенциал, а в том, что мы не можем его грамотно использовать. Самая главная причина в том, что мы действуем разобщено. Разрабатываем технику, потом идем к врачам и предлагаем ее как-то использовать. Это нонсенс. Сегодня мы собрались в Тюмени, чтобы разобраться в этом. Благодаря таким людям как Альберт Суфианов медицинские технологии развиваются. Если с таким же отношением мы все наладим совместную работу, то шагнем далеко вперед. Огромное спасибо организаторам конференции, ведь она проходит впервые. Недавно мы побывали в нескольких регионах и услышали, что они тоже хотят включиться в работу. У всех разные задачи, но перед нами стоит общая цель – доступная и качественная медицинская помощь", - сказал Юрий Калинин.

Развитие российской промышленности в сфере медицинских технологий невозможно без дополнительной поддержки финансовых институтов. Некоторые банки, в том числе "Международный финансовый клуб" (МФК), имеют уже большой опыт взаимодействия с производителями и закупщиками медицинских изделий, разрабатывают для них индивидуальные программы.

"Для нас медицина – это одно из приоритетных направлений, мы выступаем в качестве помощника государства, которое не может охватить финансированием весь сектор в силу его объемности. Просматриваем всю цепочку от производства до приобретения продукции и корректно выстраиваем финансовые банковские продукты на каждом этапе. Например, сотрудничаем с МОМТ и недавно подготовили уникальное предложение для членов организации", - рассказал старший вице-президент АО АКБ "Международный финансовый клуб" Александр Кононов.

В первый день конференции участники получили возможность познакомиться с работой Гибридной – интеллектуальной операционной Центра и современными технологиями подготовки нейрохирургов с применением кадаверного материала.

Мероприятие организовано ассоциаций производителей медицинских изделий НП "МОМТ" и АПМИ ОПК, Первым Московским государственным университетом им. И.М.Сеченова Минздарава России, ФГБУ "Федеральный центр нейрохирургии" Минздрава России (Тюмень), при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и правительства Тюменской области.