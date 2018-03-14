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О материнском капитале расскажут по горячей линии

08:38 14 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Горячая линия на тему "Ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала для семей с низким доходом" пройдет в управлении ПФР в Тюмени 15 марта с 8 до 17 часов. 

Как сообщает управление ПФР в Тюмени, всю интересующую информацию можно будет получить в указанное время по телефону 28-00-92.

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Теги: горячая линия , ежемесячная выплата , материнский капитал

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