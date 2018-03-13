На Ямале закрыто движение на зимнике Аксарка - Яр-Сале

МЧС России по Ямалу

Движение на участке Салемал – Панаевск – Яр-Сале на зимнике Аксарка - Салемал – Панаевск – Яр-Сале закрыто для всех видов транспортных средств.

Спасатели и работники дорожных компаний, занимающиеся благоустройством зимних автомобильных дорог, напоминают гостям и жителям Ямала о персональной ответственности.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Ямалу, чтобы не попасть в беду на зимней дороге перед выездом необходимо узнать прогноз погоды на несколько дней, не выезжать при неблагоприятных погодных условиях.

Стоит проверить транспортное средство, устранить даже незначительные поломки автомобиля. Предупредить знакомых и родственников в какой населенный пункт предстоит поездка, и ориентировочное время прибытия. Перед отправлением полностью зарядить свой телефон, взять теплую одежду.

Оперативную информацию о работе автозимников на Ямале можно узнать по телефону 8 (34922) 7 17 04.