Жительница Тюмени прописала в квартире более трехсот мигрантов

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44-летняя тюменка обвиняется в фиктивной постановке на учет более 300 иностранных граждан.

Как следует из материалов уголовного дела, женщина с января по июль 2017 года направила в управление по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области уведомления о прибытии 303 иностранных граждан в однокомнатную квартиру родителей на ул. Маршала Захарова в Тюмени. В ноябре 2017 года тюменка была оштрафована мировым судьей судебного участка №2 Ленинского судебного района Тюмени за фиктивную постановку на учет мигрантов на 90 тыс. рублей.

Отдел полиции №8 УМВД России по Тюмени впоследствии выявил еще факты незаконной регистрации мигрантов в квартире родителей. Установлено, что с августа по ноябрь 2017 года она через МФЦ направила в управление по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области уведомления о прибытии в указанную выше квартиру 67 мигрантов. При этом тюменка не намеревалась предоставлять гостям жилье для проживания. Теперь ей предстоит предстать перед мировым судьей в Калининском судебном районе Тюмени по второму уголовному делу, сообщает пресс-служба прокуратуры Калининского округа Тюмени.