В борьбе с черными лесорубами помогает биометрический паспорт дерева

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Разработка тюменских ученых - биометрический паспорт дерева - внедрена и уже приносит конкретные результаты. Этот метод борьбы с черными лесорубами доказал свою эффективность. К такому выводу пришли участники экспертной встречи "Биометрия древесных растений. Подведение итогов за 2017 год. Пути дальнейшего развития".

Проблема незаконной рубки леса, отметили эксперты, актуальна для всей России. Особенно страдают от черных лесорубов территории, граничащие с Казахстаном и Китаем. Схемы махинаций поражают размахом – например, древесина вырубается как якобы горелая или пораженная вредителями. Поймать правонарушителя бывает очень сложно.

"Вопрос вызывает тревогу и у правительства и у президента страны, - отметил депутат Государственной думы Анатолий Карпов. - Сейчас этой проблемой озаботилась и Госдума. В частности, у нас уже запланировано проведение семи тематических форумов по регионам России, где добывается лес. И Тюмени предложено провести Уральский форум".

Проект, который разработал тюменский ученый, эксперт "Общероссийского народного фронта" Андрей Николаев с успехом внедрен на территории Тюменской области. Правоохранительные органы благодаря ему раскрыли уже не одно преступление: незаконная заготовка древесины на территории юга Тюменской области пошла на убыль.

Фото ИА Тюменская линия

Биометрический паспорт дерева позволяет фиксировать около 3 тыс. параметров, по которым можно узнать, где именно оно было срублено в радиусе до 1 км.

"Мы плодотворно поработали в этом году, - рассказал директор филиала "Сибирская ЛОС" Всероссийского НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства Ислям Зайнуллов. – Можно сделать вывод, что биометрия в Тюменской области состоялась. Уже есть немало уголовных дел и есть реальные сроки, которые получили нарушители. Но самое главное, что эта работа будет продолжаться".

По словам Исляма Зайнуллова, метод надежный, тюменский опыт уже внедрен и в других регионах, например, в Югре и Омской области.

"Мы готовы к тому, чтобы создать биометрическую лабораторию всероссийского масштаба в Тюмени. Преимущество этого метода в том, что нет необходимости возить спилы деревьев, достаточно отправить по электронной почте качественное фото, а далее уже дело техники", - отметил Ислям Зайнуллов.

"Так, в одном из случаев жулики сбежали с места преступления и сбросили срубленный лес, - рассказал Ислям Зайнуллов. – Но в кузове машины остался один сучок. Тем не менее, вина была доказана и нарушитель понес наказание".

Благодаря биометрической экспертизе правоохранительным органам удалось выявить организованную преступную группировку, которая за три года незаконно вырубила лес на 22 млн рублей. За полгода полицейские раскрыли преступлений в данной сфере с ущербом в 110 млн рублей.

Николай Ступников