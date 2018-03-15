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Объявлен набор в летнюю Школу перспективных исследований

08:25 15 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото министерства образования и науки РФ

Начался прием заявок на участие в летней школе "Беспредельное будущее и границы человеческого" Школы перспективных исследований ТюмГУ 8-16 июня.

С участниками проекта будут работать профессора из разных стран, получившие образование в лучших университетах мира, большинство из них преподают в Школе перспективных исследований. Участники летней школы смогут получить опыт высококлассного международного высшего образования и повысить свой уровень английского языка (для участия необходим уровень не ниже intermediate, так как большинство мероприятий будет проходить на английском).

Помимо обычных занятий, образовательные форматы летней школы будут включать в себя мастер-классы, семинары с двумя и более преподавателями, мини-лекции на одну и ту же тему с точки зрения разных дисциплин и практик, вечерние салоны, театральные игры, викторины и квесты. Школа бесплатна для всех участников. В ней могут принять участие учащиеся средних школ, заканчивающие в 2018 году 9 или 10 класс.

Для участия в отборочном конкурсе необходимо до 23 апреля прислать на адрес заявку, включающую в себя краткое CV (с указанием ФИО, даты рождения, номера класса и школы, города, e-mail-а, телефона и ваших достижений) снятый вами видеоролик (90 секунд максимум) на английском языке, в котором вы расскажете историю или опишете проблему, которая вас интересует, или расскажете о чем-то невозможном. Справки по телефону 8922 2680363, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ. 

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Теги: летняя школа , перспективные исследования , ТюмГУ , школьники

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