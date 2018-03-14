Минобрнауки запустило цикл онлайн-консультаций по подготовке к ЕГЭ

фото министерства образования и науки РФ

Министерство образования и науки Российской Федерации в официальном сообществе социальной сети ВКонтакте проведет онлайн-консультацию для тех, кто собирается сдавать ЕГЭ по профильной математике 14 марта с 17 до 18 часов по московскому времени.

Как решить задачу с параметром? Как составить математическую модель для решения задачи номер 17? На эти и другие вопросы будущих выпускников школ ответит учитель математики высшей квалификационной категории, лауреат Всероссийского конкурса "Учитель года России-2011" Алексей Доронин.

Задавать вопросы можно будет в чате сообщества во время онлайн-трансляции, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РФ.