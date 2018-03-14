Тоболяк зарубил топором родного сына

Фото ИА "Тюменская линия"

Мужчину, обвиняемого в убийстве сына, осудят в Тобольске.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, в одной из квартир дома № 17 в шестом микрорайоне города между отцом и сыном произошла ссора. В ходе конфликта мужчина нанес сыну многочисленные удары обухом топора. Молодой человек скончался на месте происшествия.

Злоумышленник расчленил тело сына и спрятал его части на территории города. Через несколько дней мужчина обратился в полицию с заявлением об исчезновении сына. В ходе расследования удалось установить, что к совершению преступления причастен отец пропавшего.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления. Расследование уголовного дела продолжается.