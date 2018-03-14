В лесопарке "Затюменский" на старт выйдут лыжники

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Соревнования по лыжным гонкам Кубок мастера спорта СССР Натальи Анатольевны Коневой начнутся на лыжной базе СДЮСШОР № 2 в лесопарке "Затюменский" (ул. Барнаульская, 17/2) 15 марта в 15 часов 30 минут.

Участниками поединков станут юноши в возрасте от 11 лет и старше. Им предстоит побороться за Кубок на дистанциях 1,6 и 3 км свободным стилем.

Награждение победителей и призеров состоится после завершения состязаний, сообщает пресс-служба СДЮСШОР № 2.