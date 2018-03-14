Ученые определили район падения болида, пролетевшего над Свердловской областью

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Болид, который видели жители Свердловской области в ночь с 6 на 7 марта, мог быть метеоритом.

Как рассказал доцент физико-технологического института УрФУ, научный сотрудник института физики металлов УрО РАН Николай Кругликов, ученые университета изучили материалы и примерно рассчитали район падения болида - район поселка Ключевск.

Яркую вспышку в небе над Екатеринбургом заметили жители уральской столицы и других городов Свердловской области. По словам очевидцев, примерно в 23 часов над городом пролетел крупный метеорит.

"Мы опросили местных жителей, но достаточно информации получить не удалось. Кто-то видел вспышку, кто-то спал или смотрел телевизор. Осколки на местности также не удалось найти, поэтому, пока мы не можем утверждать, что пролетевший шестого марта болид стал метеоритом", — Николай Кругликов.

Николай Кругликов. Фото УрФУ

Также он отметил, что в ближайшее время команда ученых планирует продолжить сбор информации и поиски метеоритного вещества, сообщает пресс-служба Уральского федерального университета.

Напомним, что в соцсетях появилось несколько видео, на которых запечатлено яркое свечение в небе над Екатеринбургом и Каменском-Уральским. Пользователи пишут, что вспышка была похожа на молнию.

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