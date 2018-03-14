В сургутском магазине торговали поддельным алкоголем

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Более 200 литров алкогольной продукции изъяли полицейские из магазина в Сургутском районе.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Югре, полицейские выявили факт незаконной реализации алкогольных продуктов в магазине п. Солнечный. Продавец реализовывала спиртосодержащую продукцию без лицензии в нестационарном торговом павильоне. В результате проверки из магазина изъято более 200 литров алкогольных напитков.

В отношении женщины составлен административный протокол. Ей грозит штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей. Алкогольная продукция изъята.