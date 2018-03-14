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Мигрант украл у тюменки золотые украшения

14:49 14 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото следственного комитета РФ

Мужчину, подозреваемого в краже ювелирных изделий, задержали в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюмени, в дежурную часть обратилась жительница города, у которой украли золотые украшения на 400 тыс. рублей.

Полицейские задержали 25-тилетнего уроженца одной из стран СНГ, не имеющего прописки на территории России. Подозреваемый делал ремонт у женщины в квартире. Выполнив полный объем работ и получив при этом обговоренное денежное вознаграждение, мужчина вернулся в дом, заранее сделав дубликат ключей.  Завладев золотыми украшениями, которые потерпевшая хранила в шкафу, фигурант скрылся.

Часть похищенного имущества мужчина успел сбыть в ломбард, деньги потратил на личные нужды. Часть украденного золота обнаружена в результате обыска по месту жительства и возвращена законной владелице.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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Теги: кража , мигранты

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