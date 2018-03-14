Житель Тазовского района в суде ответит за убийство белого медведя

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Жителя села Гыда Тазовского района обвиняют в убийстве белого медведя на острове Вилькицкого. В результате незаконной добычи особи белого медведя, занесенного в Красную книгу, экологии причинен ущерб на сумму 312 тыс. рублей.

Как установило следствие, в апреле 2017 года специалисты Русского географического общества во время экспедиции на остров обнаружили шкуру взрослого самца белого медведя. Сотрудники полиции совместно с инспекторами Гыданского природного заповедника обнаружили у жителя села Гыда охотничье оружие, боеприпасы и порох без разрешительных документов.

По факту незаконной добычи белого медведя, а также незаконному обороту оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов было возбуждено уголовное дело. По итогам расследования прокурора Тазовского района утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.