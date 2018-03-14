Владимир Якушев поделился лайфхаками с участниками форума "Россия – страна возможностей"

admtyumen.ru

О собственном понимании лидерства и о нюансах своей работы рассказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев участникам дискуссионной площадки "10 лайфхаков от лидеров" на форуме "Россия – страна возможностей", который проходит в Москве. Компанию тюменскому губернатору в качестве спикера составил ресторатор и бизнесмен Аркадий Новиков.

Вспоминая о первых шагах на посту главы региона после Сергея Собянина, Владимир Якушев заострил внимание на таком явлении, как преемственность. По его словам, к большому сожалению, в России пока что эта культура только начинает формироваться. "Когда происходит смена лидера, мы видим, что преемственность встречается очень редко и это плохо на самом деле. Тюменская область, наверное, была исключением, и благодаря этому большая часть команды в правительстве сохранилась. Что касается новых членов команды – жизнь менялась, появлялись новые вызовы, приходили новые люди, но это не было революцией, чем я горжусь", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, как удается договариваться с чиновниками высокого ранга, Якушев заметил, что это одно из самых главных качеств руководителя любого уровня. "Договариваться всегда надо уметь, иначе не надо человеку вообще на таком месте работать. Большую часть жизни ты проводишь в переговорах, нужно выстраивать коммуникации внутри и за пределами региона, договариваться с бизнесом, с общественностью. Этому надо учиться постоянно", - призвал он присутствующих в зале.

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Губернатор отметил, что, принимая серьезное решение, он руководствуется тем, сколько людей этот вопрос затрагивает и насколько он важен для области. Однако на своем посту ему нередко приходится отказывать людям, и делать это очень сложно. "Все, как правило, хотят услышать "да". Но за время работы я понял, что набраться смелости и сразу сказать "нет" гораздо проще, чем откладывать это на потом. Если есть объективные причины, по которым ты не можешь выполнить то, о чем шел разговор на какой-либо площадке, лучше сразу отказать", - посоветовал он.

Участников площадки интересовало, что необходимо делать для развития собственного лидерского потенциала. Как наставник проекта "Лидеры России", Владимир Якушев поделился своим видением ситуации.

"Говоря о лидерстве, нужно вспомнить о таком качестве, как харизма. Нет нехаризматичных людей, но у всех она проявляется в разных сферах. Кроме того, лидер должен обладать неплохим интеллектом, стратегическим мышлением, иметь определенную цель и план, как ее достигнуть. Он должен быть коммуникатором и мотиватором, уметь делегировать полномочия, но при этом брать на себя ответственность за ошибки людей из своей команды. Когда человек говорит: "Все хорошее - это я, а если кто-то ошибся - это мои заместители и я не имею к этому отношения", – это не лидер. Для меня это принципиально важное качество", - подчеркнул Якушев. Примером, на который в своей работе равняется сам глава Тюменской области, он назвал президента России Владимира Путина. По его мнению, это явный лидер с ярко выраженной харизмой, человек, который в самые тяжелые минуты не боится брать на себя ответственность за всю страну и работоспособности которого можно только позавидовать.

В завершение встречи Владимир Якушев заверил присутствующих: чтобы достичь в жизни всего, нужно очень много работать в своей сфере и много работать над собой.

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Напомним, 14 марта в Москве начал работу Всероссийский форум "Россия – страна возможностей". Он объединит перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников – кадровую и интеллектуальную элиту России. В течение дня более 6 тыс. участников, представляющих 14 проектов открытой платформы "Россия – страна возможностей", посетят 31 площадку: офисы госкорпораций и ведомств, крупных частных компаний, образовательные, культурные и спортивные учреждения. Среди участников - 75 представителей Тюменской области.

Дарья Казакова