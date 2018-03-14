Известный российский ресторатор Аркадий Новиков может открыть в Тюмени сыроварню

admtyumen.ru

Бизнес-география известного ресторатора Аркадия Новикова может пополниться Тюменской областью. На форуме "Россия - страна возможностей" один из участников дискуссионной площадки "10 лайфхаков от лидеров" поинтересовался у него, что нужно сделать, чтобы ресторан под брендом Novikov появился в Тюмени. Спикер той же площадки, губернатор Тюменской области Владимир Якушев незамедлительно поддержал инициативу молодого земляка.

Аркадий Новиков отметил, что в его холдинге есть более мелкие франшизы. "Мы уже практически подружились с Владимиром Владимировичем, и как раз заходил разговор о животноводстве и молоке. Мы можем поговорить о проекте сыроварни, однако мы всегда смотрим, есть ли у людей в регионе опыт, как они работают, оцениваем потенциального партнера. Почему бы и нет, мы готовы говорить об этом", - заверил он молодого человека и попросил связаться с ним после мероприятия.

Напомним, 14 марта в Москве начал работу Всероссийский форум "Россия – страна возможностей". Он объединил перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников – кадровую и интеллектуальную элиту России. Среди более 6 тыс. участников, участников 14 проектов открытой платформы "Россия – страна возможностей", работают и 75 представителей Тюменской области.

Дарья Казакова