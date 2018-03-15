В детском кванториуме стартовала Неделя регионального развития

фото ДТиС "Пионер"

Неделя регионального развития проходит в Тюменском детском технопарке "Кванториум" в рамках программы развития общекультурных компетенций у обучающихся сети детских технопарков.

Как сообщают организаторы, кванторианцы познакомятся с особенностями и возможностями развития региона, формированием успешного образа жителя Тюменской области, а также формированием общекультурных компетенций. Общефедеральная Неделя регионального развития проходит с 26 февраля по 16 марта. В Тюмени открытие состоялось 12 марта: педагоги и воспитанники всех квантумов получили вводные в рамках учебного процесса. Кванторианцы объединились в творческие команды и начали работать над решением кейсов. Учащимся было предложено четыре темы на выбор: "Тюменская область – моя малая Родина", "Ведущие промышленные предприятия Тюменской области", "Профессии будущего", "Инновации и инноваторы в Тюменской области". Воспитанникам детского технопарка предстояло посмотреть видеоролик по выбранной теме, собрать необходимую информацию, представить законченную презентацию, а также подготовить вопросы для резидентов тюменского технопрка.

15 марта кванторианцы посетят крупное предприятие региона – Тюменский завод гражданской авиации № 26, а также состоится встреча воспитанников кванториума с резидентами взрослого тюменского технопарка.

Напомним, в феврале в сети детских технопарков "Кванториум" проходила Общефедеральная неделя кино. Кванторианцы познакомились с историей отечественного кинематографа, посмотрели детские фильмы, встретились с экспертами, а также под руководством наставников попробовали самостоятельно создать анимационные киноленты с помощью компьютерной программы. Актуальность программы развития общекультурных компетенций обусловлена тем, что успех в подготовке кадрового резерва для глобального технологического лидерства заключается в формировании у подрастающего поколения не только профессиональных, но и общекультурных компетенций.