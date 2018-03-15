Жительница Тобольска прописала в своей квартире девять иностранцев

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28-летняя жительница поселка Прииртышский подозревается в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. На своей жилплощади она прописала девять мигрантов.

Полицейские установили, что нигде официально не трудоустроенная женщина за денежное вознаграждение в 9 тыс. рублей по месту своей регистрации фиктивно поставила на миграционный учет девять иностранных граждан, заведомо зная, что проживать они там не будут.

Сотрудником отдела дознания возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба МО МВД России "Тобольский".