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Пятилетняя девочка получила травмы в аварии в Тюмени

10:38 15 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ГИБДД Тюменской области

14 человек получили травмы в семи дорожных авариях, произошедших в Тюменской области 14 марта. 

фото ГИБДД по Тюменской области

На пересечении улиц Холодильной и Котовского в Тюмени утром столкнулись автомобили "Дэу Нексия" и "Лада" 99 модели. Причиной аварии стало нарушение очередности проезда. Травмы получили четыре человека: у 31-летней водителя "Дэу" ушиб грудной клетки, у 20-летнего водителя "Лады" травма головы и рана колена, перелом бедра и сотрясение мозга получила 66-летняя пассажирка "Лады", травма головы также у 13-летней девочки, пассажирки отечественного авто.

фото ГИБДД по Тюменской области

На ул. Островского, 27 поселка Боровский Тюменского района столкнулись грузовая "Газель" и "Тойота". По предварительным данным, водитель "Газели" выехал на полосу встречного движения. В результате происшествия 29-летний водитель "Газели" получил травму колена. Ушибы и ссадины у 40-летнего водителя и пассажиров иномарки, 46-летней женщины и 53-летнего мужчины.

фото ГИБДД по Тюменской области

На пересечении улиц Щербакова и Мелиораторов в Тюмени столкнулись "Тойота" и "Шкода" в 19 часов 30 минут. Причиной ДТП стало нарушение очередности проезда.  В результате аварии травмы головы и грудной клетки получила пятилетняя девочка-пассажир "Шкоды", рана кисти руки и ушиб грудной клетки у 43-летнего водителя "Шкоды", сообщает управление Госавтоинспекции Тюменской области. 

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Теги: аварии , ДТП , травмы , ушибы

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