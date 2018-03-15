Пятилетняя девочка получила травмы в аварии в Тюмени

фото ГИБДД Тюменской области

14 человек получили травмы в семи дорожных авариях, произошедших в Тюменской области 14 марта.

фото ГИБДД по Тюменской области

На пересечении улиц Холодильной и Котовского в Тюмени утром столкнулись автомобили "Дэу Нексия" и "Лада" 99 модели. Причиной аварии стало нарушение очередности проезда. Травмы получили четыре человека: у 31-летней водителя "Дэу" ушиб грудной клетки, у 20-летнего водителя "Лады" травма головы и рана колена, перелом бедра и сотрясение мозга получила 66-летняя пассажирка "Лады", травма головы также у 13-летней девочки, пассажирки отечественного авто.

фото ГИБДД по Тюменской области

На ул. Островского, 27 поселка Боровский Тюменского района столкнулись грузовая "Газель" и "Тойота". По предварительным данным, водитель "Газели" выехал на полосу встречного движения. В результате происшествия 29-летний водитель "Газели" получил травму колена. Ушибы и ссадины у 40-летнего водителя и пассажиров иномарки, 46-летней женщины и 53-летнего мужчины.

фото ГИБДД по Тюменской области

На пересечении улиц Щербакова и Мелиораторов в Тюмени столкнулись "Тойота" и "Шкода" в 19 часов 30 минут. Причиной ДТП стало нарушение очередности проезда. В результате аварии травмы головы и грудной клетки получила пятилетняя девочка-пассажир "Шкоды", рана кисти руки и ушиб грудной клетки у 43-летнего водителя "Шкоды", сообщает управление Госавтоинспекции Тюменской области.