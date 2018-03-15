На Ямале вновь открыли зимники из-за морозов

Фото: sever-press.ru

Морозы до -40 градусов пришли на Ямал. Территория округа под властью мощного антициклона, который проведет здесь больше суток.

Открыто движение для всех видов транспортных средств массой до 30 тонн по зимнику Салехард – Надым. По дороге Уренгой - Красноселькуп разрешено движение для всех видов машин массой до 30 тонн. По зимнику Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги открыто движение для всех автомобилей общей массой до 30 тонн.

Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале работает в следующем режиме: участок Аксарка - Салемал разрешено движение для полноприводных машин массой до 20 тонн, участок Салемал – Панаевск - Яр-Сале пока закрыт, сообщает ИА "Север-пресс".