В память тюменского лыжника спортсмены выйдут на старт

СДЮСШОР № 2

Лыжные гонки, посвященные памяти Андрея Александрова, пройдут в Тюмени 21 марта.

Как сообщает пресс-служба СДЮСШОР № 2, открытое первенство спортшколы соберет спортсменов в 16-й раз. Соревнования посвящены памяти одного из лучших выпускников - Андрея Александрова.

Соревнования пройдут на лыжной базе СДЮСШОР № 2 в лесопарке "Затюменский". Начало в 15 часов 30 минут. На старт состязаний выйдут юноши и девушки 1999 г.р и старше, 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005 годов рождения, ветераны 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, от 70 лет и старше.

Девушкам и женщинам, юношам и ветеранам предстоит преодолеть расстояние в 5 км свободным стилем. Самая длинная дистанция уготована мужчинам в возрасте от 19 до 39 лет, им нужно будет продемонстрировать свой профессионализм на 10-километровой трассе.