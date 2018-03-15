В селе Осинник Уватского района отремонтируют дамбу с южной стороны

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Противопаводковую дамбу с южной стороны села Осинник необходимо отремонтировать в 2018 году. Протяженность участка составляет 450 метров.

Об этом главе Уватского района Сергею Путмину сообщила глава Осинниковского сельского поселения Светлана Стерхова в ходе рабочей встречи.

"В 2016 году проведен текущий ремонт дамбы с западной стороны села. Тогда участок длиной в 600 метров подняли и отсыпали щебнем. В 2017-м работы продолжились на участке с восточной стороны: 160-метровый участок местами расширили до трех метров", – сообщила Светлана Стерхова.

На гидрозащитном сооружении в Осиннике создан аварийный запас грунта и установлены заградительные боны.

В феврале губернатор Владимир Якушев одобрил обращение Сергея Путмина, касающееся выделения одного миллиона рублей на ремонт дамбы.