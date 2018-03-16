ФК "Тюмень" встретится с томскими игроками

фото fc-tyumen.ru

ФК "Тюмень" очередной тур первенства России по футболу среди клубов ФНЛ проведет на домашнем стадионе "Геолог" 17 марта в 15 часов 30 минут. Соперниками клуба станет "Томь" из Томска.

Соперники в первом круге турнира разошлись мирным исходом в Томске – 0:0. С тех пор составы обеих команд претерпели большие изменения. "Томь" в зимнее трансферное окно укрепилась такими опытными футболистами, как Александр Павленко, Илья Кузьмичев, Ян Казаев, Илья Кухарчук и Алексей Пугин. Они заметно усилили команду Валерия Петракова. Кухарчук, Пугин и Павленко уже успели отметиться дебютными голами за "Томь" в весенней части первенства ФНЛ. Самой сложной проблемой для наставника томской дружины на берегах Туры станет отсутствие двух основных игроков линии обороны – хорвата Анте Пулича и литовца Эдвинаса Гирдвайниса. Они пропустят матч в Тюмени из-за перебора желтых карточек. Одна потеря из-за дисквалификации будет и у хозяев – Савелий Козлов был удален в прошлом туре.

Подопечные Маминова не могут выиграть на протяжении последних четырех встреч в текущем сезоне. В то же время тюменцы никому не уступают дома в первенстве ФНЛ в течение восьми матчей. У "Томи" есть своя любопытная статистика. У команды Петракова безвыигрышная серия в гостевых поединках турнира достигла 11 поединков, сообщает пресс-служба ФК "Тюмень".