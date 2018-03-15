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Тюменская область присоединилась ко Всероссийскому марафону #Безопасная страна ЮИД

15:32 15 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото управления ГИБДД по Тюменской области

Тюменская область присоединилась к Всероссийскому тематическому марафону #Безопасная страна ЮИД. В марте всероссийскому движению ЮИД исполнилось 45 лет.

Старт масштабной акции дали юные инспекторы движения из школы № 38 Тюмени. На сайте газеты "Добрая дорога детства" размещена видеооткрытка, в которой тюменские ЮИДовцы поздравляют коллег с юбилеем и желают новых побед.

В Тюменской области действуют 404 отряда юных инспекторов движения, в которых состоят более 4 тыс. детей. Юные помощники Госавтоинспекции изучают ПДД, принимают участие в профилактической работе с пешеходами, водителями и пассажирами. Сами организуют обучающие мероприятия в детских садах и школах. Уровень подготовки тюменских ЮИДовцев один из самых высоких в стране. Выдержав жесткую конкуренцию на районных и областном этапах, дети из Тюменской области ежегодно занимают призовые места на Всероссийском конкурсе "Безопасное колесо". Перед многими ребятами вступление в отряд ЮИД открыло возможность посмотреть мир. Юные инспекторы из Тюменской области достойно представили Российскую Федерацию в конкурсах по безопасности дорожного движения в Албании,  Беларуси, Испании, Казахстане, Норвегии и Черногории, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции Тюменской области. 

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Теги: безопасная страна , безопасное колесо , марафон , ЮИД

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