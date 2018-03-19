up

19.03.2018 понедельник

USD 57,4942

EUR 70,8099

В Тюмени -9..-11 С 12 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

В Москве пройдет международный салон образования

08:36 19 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото министерства образования и науки РФ

V Московский международный салон образования — крупнейшее российское мероприятие в сфере образования - пройдет в 75-м павильоне ВДНХ с 18 по 21 апреля.

Открытый форум и самая масштабная в стране выставка новых образовательных технологий вновь станет площадкой для профессиональной дискуссии и обмена мнениями между всеми участниками образовательного процесса. Мероприятие проходит по распоряжению правительства Российской Федерации. Главная тема мероприятия — "Новая экосистема образования". 

"За время существования салон стал площадкой для встречи всего образовательного сообщества, включая не только профессионалов сферы образования, производителей, но также школьников, студентов и их родителей. Объединение всех участников образовательного процесса в рамках единой экосистемы представляется мне очень значимым событием для всей отрасли: только вместе мы можем внедрить инновации, сохраняя традиции", — министр образования и науки РФ Ольга  Васильева. 

Всего в рамках ММСО 2018 пройдет около 1 тыс. мероприятий. В работе салона ожидается участие представителей из 85 регионов России и 75 стран мира, более 1 тыс. экспертов и 400 экспонентов. В дни работы салона на площадке 75-го павильона ВДНХ ожидается 60 тыс. посетителей.

Среди международных партнеров ММСО — DIDACTA (Германия), BETT (Великобритания) и Европейский салон образования (Франция). Следить за новостями Салона можно на официальном сайте, сообщает пресс-служба Минобра РФ. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: ВДНХ , международный салон , Москва , образование , экосистема

Последние новости

09:10 Чем удивит тюменцев "Студенческая весна-2018"
09:00 Александр Устюгов и Светлана Ходченкова представят тюменцам "Историю любви"
08:48 На международной конференции в ТИУ обсудят вопросы развития Арктики
08:36 В Москве пройдет международный салон образования
08:25 Молодежные театры претендуют на получение гранта Фото
08:07 Заместитель прокурора Тюменской области примет граждан Заводоуковска и Ялуторовска
07:34 Сильный снегопад начался в Тюменской области
23:00 Михаил Аверин: в Тюмени все достойно
22:33 Явка избирателей в Тюменской области к 18 часам составила 74,85%
22:22 Тюменцы отметили годовщину воссоединения Крыма с Россией Фото
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев проголосовал на выборах президента России

Инфраструктуру для отдыха на тюменской набережной должны развивать предприниматели

Активисты ОНФ передали Владимиру Якушеву общественные предложения

Политика

Михаил Аверин: в Тюмени все достойно

Явка избирателей в Тюменской области к 18 часам составила 74,85%

Антон Шипулин проголосовал на выборах президента России, находясь в Норвегии

Экономика

В магазинах безлюдно, тюменцы ушли на ярмарки

"Тюменский бройлер" предлагает покупателям более двухсот наименований продуктов

Производство тюменского бензина Евро-5 начнется во втором квартале 2018 года

Общество

Чем удивит тюменцев "Студенческая весна-2018"

Александр Устюгов и Светлана Ходченкова представят тюменцам "Историю любви"

На международной конференции в ТИУ обсудят вопросы развития Арктики

Спорт

Дарья Домрачева выиграла пасьют на этапе Кубка мира

Российские спортсмены стали вторыми в медальном зачете Паралимпийских игр

Александр Большунов выиграл масс-старт на Кубке мира по лыжным гонкам

Происшествия

В Ноябрьске подросток из банкомата получил триста тысяч рублей

Липовые сотрудницы газовой службы обманывают пожилых тюменцев

Предприятие Главрыбвод оштрафовали за нарушение природоохранного законодательства
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+