В Москве пройдет международный салон образования

фото министерства образования и науки РФ

V Московский международный салон образования — крупнейшее российское мероприятие в сфере образования - пройдет в 75-м павильоне ВДНХ с 18 по 21 апреля.

Открытый форум и самая масштабная в стране выставка новых образовательных технологий вновь станет площадкой для профессиональной дискуссии и обмена мнениями между всеми участниками образовательного процесса. Мероприятие проходит по распоряжению правительства Российской Федерации. Главная тема мероприятия — "Новая экосистема образования".

"За время существования салон стал площадкой для встречи всего образовательного сообщества, включая не только профессионалов сферы образования, производителей, но также школьников, студентов и их родителей. Объединение всех участников образовательного процесса в рамках единой экосистемы представляется мне очень значимым событием для всей отрасли: только вместе мы можем внедрить инновации, сохраняя традиции", — министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

Всего в рамках ММСО 2018 пройдет около 1 тыс. мероприятий. В работе салона ожидается участие представителей из 85 регионов России и 75 стран мира, более 1 тыс. экспертов и 400 экспонентов. В дни работы салона на площадке 75-го павильона ВДНХ ожидается 60 тыс. посетителей.

Среди международных партнеров ММСО — DIDACTA (Германия), BETT (Великобритания) и Европейский салон образования (Франция). Следить за новостями Салона можно на официальном сайте, сообщает пресс-служба Минобра РФ.