Тюменский биатлонист стал вторым на Кубке IBU в Ханты-Мансийске

фото Союз биатлонистов России

Российские биатлонисты заняли две верхние ступени пьедестала в спринте на этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске 16 марта. Алексей Слепов из Санкт-Петербурга благодаря чистой стрельбе одержал победу.

Тюменец Александр Логинов с одним кругом штрафа уступил ему 6,5 секунд. Замкнул тройку лучших норвежец Ветле Шостад Кристиансен, сообщает Союз биатлонистов России.