Тюменские поисковики передадут крымчанам Знамя Победы

фото ТРО партии "Единая Россия"

Копию легендарного стяга изготовили в рамках проекта "Историческая память" партии "Единая Россия" в клубе детского творчества им. Андрея Кижеватова. Весной тюменские поисковики отправятся на раскопки в Севастополь и передадут копию Знамени Победы крымчанам.

В создании копии приняли участие депутаты Тюменской областной думы, ветераны, участники поисковых отрядов и студенты Ямала, обучающиеся в Тюмени. Это стало началом сотрудничества проектов "Историческая память" Тюменской области и ЯНАО.

"Проект "Историческая память" и клуб имени Кижеватова выполняют важную работу, потому что без патриотического и духовного воспитания молодежи у России не может быть будущего. Жители нашей страны должны знать свою историю, знать о боевых и трудовых подвигах своих сограждан", - уверен председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов.

Акция "Знамя Победы" реализуется в Ямало-Ненецком автономном округе с 2015 года. "В самом начале мы и не предполагали, что проект станет таким массовым и выйдет за пределы региона. Тысячи ямальцев принимали участие в изготовлении копий стяга, выходили с ними на парады в День Победы", - рассказал региональный координатор проекта в ЯНАО Дмитрий Жаромских.

Для Тюменской области создание Знамени Победы – новый и интересный опыт. Координатор проекта "Историческая память" в регионе Александр Крупин уверен, что акция получит продолжение и, возможно, станет традиционной. "Проект поможет наладить тесное взаимодействие поисковых отрядов Ямала, Югры и Тюменской области. Этой весной поисковики отправятся на раскопки в Севастополь и передадут копию Знамени Победы крымчанам", - подчеркнул депутат областной думы Николай Токарчук.

Еще одним памятным событием стала торжественная передача личных вещей родственникам солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Его останки удалось найти и опознать поисковым отрядам "Память" Западно-Двинского района и "Кречет" из Тюмени. Установлено, что Иван Михайлович Баженов участвовал в бою за Андреевские высоты 24 августа 1941 года в составе 915 стрелкового полка 246 стрелковой дивизии 29 армии Западного фронта. Он был ранен и погиб в госпитале через несколько дней, был захоронен неподалеку. Но сведения об этом родные бойца получили только спустя 77 лет. Все это время Ивана Баженова считали пропавшим без вести. Командир поискового отряда "Кречет" Андрей Ковалевский передал именной медальон и другие найденные личные вещи внуку солдата Николаю Баженову, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".