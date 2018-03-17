Тюменские биатлонисты выиграли гонку преследования на первенстве России

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Вячеслав Малеев и Эмма Темирбулатова выиграли гонки преследования на первенстве России на стадионе им. Александра Тихонова в Увате 17 марта.

Тюменская спортсменка Эмма Темирбулатова оформила победный дубль, а ее товарищ по команде Вячеслав Малеев в упорной борьбе первенствовал в соревнованиях юниоров. На втором месте среди юниоров тюменец Сергей Демичев с результатом +3,0 (1), третьим стал Ильназ Мухамедзянов (Удмуртия) +3,1 (5).

На второй строчке турнирной таблицы среди юниорок расположилась Анастасия Кайшева (Удмуртия) +24,8 (3), третьей финишировала Вероника Долгова (Красноярский кр.) +38,1 (1), сообщает Союз биатлонистов России.