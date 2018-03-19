Химик-лаборант из Тюмени стала призером конкурса "Славим человека труда!"

Студенты-химики. Фото depedu.tyumen-city.ru

Лаборант испытательной химико-аналитической лаборатории № 1 ООО "РН-Уватнефтегаз" Нина Бубнова заняла второе место по итогам финала конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа.

Заключительный этап состязания в номинации "Лучший лаборант химического анализа" состоялся в Ханты-Мансийске. За победу боролись 12 специалистов и 14 будущих химиков из Югры, Ямала, Тюменской, Челябинской, Курганской и Свердловской областей.

Тюменскую область представляли победители и призеры регионального этапа, прошедшего в феврале 2018 года среди студентов, а также представители ведущих предприятий региона – ООО "РН-Уватнефтегаз", ООО "Сибур-Тобольск" и АО "Антипинский НПЗ".

Конкурсное задание состояло из теоретической и практической частей. Студентам для выполнения практических заданий достались дистиллированная вода и яблочный сок, они определяли их кислотность, а профессиональные химики работали уже с настоящими нефтепродуктами, вычисляя их плотность, сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

Проект "Славим человека труда!" проводится с 2012 года на территории Уральского федерального округа с целью повышения престижа рабочих профессий, инженерно-технических специальностей, востребованных на региональном рынке труда и являющихся перспективными.