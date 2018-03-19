В Тюмени пьяный гость порезал именинника

press-centr.com

Мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, осудят в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюмени, потерпевший пригласил подозреваемого к себе в гости на день рождения. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого гость нанес имениннику множественные ножевые ранения.

Полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 24-летний житель областного центра.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.