Тюменские волонтеры собрали пряжу для вязания вещей недоношенным младенцам

Фото: группа "Клуб "28 петель" Тюмень" vk.com

Очередную акцию по сбору пряжи для вязания вещей недоношенным младенцам "Тепло надежды" провели тюменские волонтеры в рамках второго Добродня.

В этот день активисты центра "Дзержинец" принимали натуральную пряжу из 100% овечьей шерсти без синтетических добавок. По словам организаторов, пряжу из хлопка при желании можно будет принести в следующем месяце.

Как рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" куратор мероприятия, специалист по работе с молодежью центра "Дзержинец" Наталья Котельникова, весь собранный материал волонтеры рассортируют и отдадут мастерицам клуба "28 петель".

"Они уже не первый месяц безвозмездно вяжут носочки, кофточки, шапочки, игрушки и одеяла для недоношенных младенцев и передают их в перинатальные центры Тюмени. Как говорят специалисты, именно натуральная овечья шерсть обладает полезными качествами, которые так необходимы малышам, родившимся раньше срока", - пояснила она.

Отметим, акция "Тепло надежды" стала традиционной, волонтеры центра "Дзержинец" организуют ее ежемесячно. Так, в феврале удалось собрать почти 13 кг пряжи, в том числе - 4 кг 460 г шерсти и 3 кг 370 г хлопка. Этого хватило на 22 комплекта для малышей. Акрил, синтетику, пух, мохер и другую пряжу, которая не подходит для недоношенных младенцев, мастерицы используют для вязания комплектов и игрушек для отказничков, которые также остро нуждаются в тепле, любви и заботе.

Фото: группа "Клуб "28 петель" Тюмень" vk.com

Второй Добродень проходил в центре "Дзержинец". "Помимо пряжи нам принесли множество интересных вещей, материалов для творчества, тканей. Также в рамках Добродня прошли творческие мастер-классы", - добавила Наталья Котельникова.

Любовь Голышева