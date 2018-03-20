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Шоколад с женьшенем и сусальным золотом создали ученые Дальнего Востока

19:13 20 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото пресс-службы ДВФУ

Ученые Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) создали шоколад, обогащенный высокотехнологичным экстрактом женьшеня. Главный ингредиент сладости получен особым способом, который сохраняет максимальный эффект биологически активных веществ "корня жизни".

В качестве дополнительных ингредиентов ученые использовали кедровые орехи, а чтобы подчеркнуть уникальность продукта — пищевое сусальное золото. Шоколад, обогащенный активными веществами "корня жизни", может стать одним из брендовых продуктов Приморья. Технология продукта дорабатывается.

Как сообщила автор разработки, аспирант департамента пищевых наук и технологий Школы биомедицины ДВФУ Майя Разгонова, при получении экстракта женьшеня использовалась особая технология сверхкритической экстракции с помощью углекислого газа под давлением 400 бар. В результате извлечение ценных компонентов происходит на наноуровне.

"Новый шоколад обладает хорошими адаптогенными свойствами, восстанавливает силы, полезен и вкусен", — отметила Майя Разгонова.

Научный руководитель разработки, профессор Школы биомедицины ДВФУ Татьяна Каленик рассказала, что в продукте использован дикий сорт женьшеня из Лазовского района Приморского края. Экстракт, полученный с помощью нанобиотехнологий, позволяет сохранить максимум биологически активных веществ этого драгоценного сырья. В плитке такого шоколада содержится суточная доза гинзенозидов и других полезных нутриентов, обладающих иммуностимулирующим, антиоксидантным и энергетическим эффектом, сообщает пресс-служба ДВФУ. 

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Теги: корень женьшеня , сусальное золото , ученые ДВФУ , шоколад

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