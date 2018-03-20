В Новом Уренгое бывший полицейский попался с партией наркотиков

sledcom.ru

Бывшего сотрудника наркоконтроля, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, осудят в Новом Уренгое.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу, 33-летний сотрудник отделения Новоуренгойского межрайонного отдела УФСКН России по Ямалу избил в психоневрологическом диспансере доставленную сотрудниками полиции на освидетельствование супружескую пару. Вскоре после этого происшествия он был уволен со службы. Когда по материалам проверки в отношении бывшего сотрудника наркоконтроля возбудили уголовное дело, он уже уехал в другой регион. Его объявили в розыск.

В августе 2017 года мужчина вернулся в Новый Уренгой, чтобы заработать на продаже наркотического вещества. Когда он намеревался поместить наркотики в тайник, его автомобиль остановили сотрудники полиции. При осмотре машины они заметили в салоне пакеты с расфасованными наркотиками.

Мужчина частично признал свою вину в совершении преступлений. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.