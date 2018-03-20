В Тюмени пройдет конференция, посвященная Всемирному дню воды

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Конференция "Актуальные направления в регулировании вопросов водопользования и охраны водных объектов" пройдет в Тюмени 22 марта во Всемирный день воды.

Организаторы - департамент недропользования и экологии Тюменской области. Тема экологии и состояния водных ресурсов не перестает быть актуальной и значимой для Тюменской области, для которой, как и для любого развитого региона, характерны проблемы высокой степени воздействия на окружающую среду реального сектора экономики, значительные объемы потребления природного сырья для удовлетворения индустриальных потребностей, существенная антропогенная нагрузка на природную среду.

В этом году проведение конференции планируется в новом формате, акцентирующем внимание в основном на обсуждении нововведений и изменений в законодательстве, а также применении их на практике природопользователями.

В соответствии с программой проведения конференции с информацией об изменениях в водном законодательстве, о результатах государственного надзора и наиболее часто встречающихся нарушениях требований водного законодательства, а также о проблемных вопросах в области нормирования качества сточных вод выступят представители территориальных управлений Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Росводресурсов.

На конференции также обсуждят вопросы использования водных объектов, находящихся в собственности муниципальных образований. С современными технологиями водоподготовки и водоочистки участников ознакомят специалисты ООО "Кванта+".

Ежегодно 22 марта во многих странах мира отмечается Всемирный день водных ресурсов или Всемирный день воды (World Day of Water). Этот день был установлен 22 декабря 1992 года по решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (резолюция 47/193 от 22 декабря 1992 года).

Идея проведения Всемирного дня водных ресурсов впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась 3-14 июня 1992 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

В России этот день впервые отмечался в 1995 году под девизом "Вода — это жизнь".