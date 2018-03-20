Семидесятиметровый рисунок веселого шляпника появился на льду Туры

Весенний арт-объект на Туре. Фото пресс-службы мультицентра «Моя территория»

Весенний арт-объект на Туре - семидесятиметровый рисунок улыбающегося персонажа - презентует пермский художник Алексей Илькаев на мосту Влюбленных в Тюмени 21 марта в 13 часов.

Арт-объект на Туре ознаменовал начало XXIII областного фестиваля "Студенческая весна". Рисунок в авторской технике создал пермский художник Алексей Илькаев, более известный под псевдонимом Sad Face. Автор посвятил свою работу студенческому творчеству, арт-объект называется "Творчески распустился". В основе картины — изображение веселого шляпника из элементов фирменного стиля Студенческой весны.

Пермский художник отметил, что на рисунок его вдохновила сама Тюмень и ее достопримечательности. В создании весеннего арта участвовали студенты тюменских вузов и ссузов, которые помогали райтеру "протаптывать" картину на льду Туры.

"Мы решили привлечь к созданию арт-объекта тюменских студентов, потому что в совместных коллаборациях не только рождаются новые масштабные творческие проекты, также они вдохновляют на появление новых идей. Скоро участники Студвесны смогут познакомиться с федеральными хедлайнерами. Более 10 экспертов из разных городов России приедут в Тюмень для оценки подготовленных номеров и создания совместных шоу со студентами", — рассказала руководитель дирекции Студенческой весны Юлия Каргаполова.

После презентации весеннего арт-объекта на набережной откроется студенческая стена, на которой тюменцы расскажут, за что они любят студенчество. Большой праздник студенческого творчества "Студенческая весна" пройдет в Тюмени с 27 марта по 22 апреля. Он будет состоять из четырех этапов, подробности на сайте студвесна72.рф.