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В Тюмени пенсионерка зарезала пьяного супруга

10:05 21 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
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Женщину, обвиняемую в убийстве супруга, осудят в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, в одном из домов в СНТ "Липовый остров" 62-летняя женщина поссорилась с пьяным 65-летним супругом. В ходе конфликта подозреваемая зарезала мужчину.

Полицейские устанавливают обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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Теги: пенсионеры , убийство , уголовное дело

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