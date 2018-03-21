В Тюмени пенсионерка зарезала пьяного супруга

sledcom.ru

Женщину, обвиняемую в убийстве супруга, осудят в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, в одном из домов в СНТ "Липовый остров" 62-летняя женщина поссорилась с пьяным 65-летним супругом. В ходе конфликта подозреваемая зарезала мужчину.

Полицейские устанавливают обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.