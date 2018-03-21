Тобольск уходит в онлайн

МегаФон

Жители духовной столицы Сибири установили рекорды серфинга в Сети. Связисты "МегаФона" отмечают, что с начала года интернет-активность тоболяков выросла в три раза.

Всего за месяц горожане скачивают из Всемирной паутины столько трафика, что его хватило бы на загрузку 250 тыс. файлов аудиокниги "Тобол. Много званых". И проговаривают по телефону столько минут, что они могли бы составить диалог продолжительностью в 30 лет.

Чаще всего пользователи проводят время в социальных сетях "Вконтакте" и "Одноклассники", а также общаются с близкими в мессенджерах Viber и WhatsApp. Все популярнее использование тяжелого контента – фото и видео.

"С начала года объем данных, проходящих через нашу Сеть, вырос в несколько раз. Это связано с активным развитием Тобольска, появлением градообразующих предприятий, наступлением эры мультимедийного формата общения. С увеличением нагрузки качество услуг осталось на премиальном уровне – только в прошлом году мы установили и модернизировали более 10 объектов связи и сохранили высокую скорость передачи данных на всей территории города", – отметил руководитель по продажам на массовом рынке "МегаФона" в Тюменской области Александр Степанов.

Росту трафика также способствуют тарифы "Включайся!": их выбирают 80% новых абонентов в Тобольске. Линейка предусматривает полный безлимит на самые популярные в городе приложения – социальные сети и мессенджеры. При этом, девять из 10 посетителей салонов оператора выбирают тарифный план "Включайся! Общайся", который признан безусловным лидером среди горожан.