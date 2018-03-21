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"Афиша Тюмень | КтоКуда72" рассказывает о культуре в "Яндекс-Дзен"

13:54 21 марта 2018 | mobile | | print версия для печати

Тюменский проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" создал новую площадку для культурного информирования жителей в сервисе "Яндекс-Дзен".

"Афиша Тюмень | КтоКуда72" в "Яндекс-Дзен" публикует для подписчиков подборки мероприятий на день, обзоры событий различных тематик (для детей, студентов, на выходные), дни рождения знаменитостей, самые интересные новости культуры Тюменской области, России и мира.

"Яндекс-Дзен" - это сервис персональных рекомендаций, который выстраивает информационную ленту в зависимости от интересов читателя.

"Мы не только информируем жителей о событиях, происходящих в Тюменской области и за ее пределами, но и даем возможность побывать на мероприятиях, разыгрывая билеты. Хочется, чтобы тюменцы знали, как интересна и богата жизнь в регионе, больше интересовались культурой, а не криминалом и скандалами, ведь на что свое внимание направляешь, тем жизнь и наполняешь", - отметила редактор проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72" Таисия Дикарева.

Проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" представлен во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь и будьте в центре культурной жизни региона:

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Теги: афиша , Интернет , культура , социальные сети , Тюмень , Яндекс

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