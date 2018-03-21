"Афиша Тюмень | КтоКуда72" рассказывает о культуре в "Яндекс-Дзен"
Тюменский проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" создал новую площадку для культурного информирования жителей в сервисе "Яндекс-Дзен".
"Афиша Тюмень | КтоКуда72" в "Яндекс-Дзен" публикует для подписчиков подборки мероприятий на день, обзоры событий различных тематик (для детей, студентов, на выходные), дни рождения знаменитостей, самые интересные новости культуры Тюменской области, России и мира.
"Яндекс-Дзен" - это сервис персональных рекомендаций, который выстраивает информационную ленту в зависимости от интересов читателя.
"Мы не только информируем жителей о событиях, происходящих в Тюменской области и за ее пределами, но и даем возможность побывать на мероприятиях, разыгрывая билеты. Хочется, чтобы тюменцы знали, как интересна и богата жизнь в регионе, больше интересовались культурой, а не криминалом и скандалами, ведь на что свое внимание направляешь, тем жизнь и наполняешь", - отметила редактор проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72" Таисия Дикарева.
Проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" представлен во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь и будьте в центре культурной жизни региона:
ВКонтакте https://vk.com/afisha_kto
Facebook https://www.facebook.com/groups/afisha.kto
Instagram https://www.instagram.com/afisha_kto/
Одноклассники https://ok.ru/afishakto
Telegram https://t.me/afisha_kto
Яндекс-Дзен https://zen.yandex.ru/media/ktokuda
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости