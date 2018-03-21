Снимок из космоса можно будет получить на смартфон

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Госкорпорация Роскосмос работает над созданием специализированного приложения для смартфонов, благодаря которому любой желающий в мире получит доступ к архиву данных космических снимков или закажет новую съемку конкретного места.

Оплатить услугу также можно будет с помощью смартфона. После оплаты снимок перешлют покупателю в личный кабинет. Согласно госпрограмме "Цифровая экономика России" подобный проект планируют запустить до конца 2020 года. Каждый пользователь новейших мобильных устройств тогда сможет сделать "космическое селфи", на котором будет указана дата и время проведения съемки. Разрешение такого изображения составит около 1 м на пиксель. Подобные съемки смогут заказывать фермеры для личных целей, строители и т.д. Государственным потребителям доступ ко всем возможностям сервиса предполагается бесплатным. В мире уже есть подобные проекты, к примеру, картографические сервисы Google и Яндекс. Американская компания Planet ежесуточно проводит съемку любой точки мира. По мнению Роскосмоса, рынок геоинформационных сервисов на основе фотографий из космоса востребован, будет продолжать расти, и госкорпорация собирается занять в ней свою нишу, сообщает ИА "Метеовести".