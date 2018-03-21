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Веселого шляпника пермский художник нарисовал вместе с тюменскими студентами

18:05 21 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Алексей Илькаев. Фото ИА "Тюменская линия"

Начало XXIII областного фестиваля "Студенческая весна" ознаменовал весенний арт-объект улыбающегося шляпника, который презентовал его автор, пермский художник Алексей Илькаев на тюменском мосту Влюбленных.

"Персонаж символизирует студента, который творчески распустился перед фестивалем. Лампочка – это идея, амбиции человека. Шляпник подмигивает всем зрителям с моста, потому что солнце слепит. Вообще все элементы шляпника присутствуют в символике студвесны – этого я не придумывал", - пояснил пермский художник Алексей Илькаев.

Он известен в Сети под псевдонимом Sad Face. Арт-объект на Туре автор назвал "Творчески распустился", как студент на "Студенческой" весне, пояснил Алексей Илькаев.

Студвесна для пермского художника - родное слово. Студенчество художника пришлось на 2008-2009 годы, когда он учился в Пермском автотранспортном колледже на автослесаря. Увлеченный брейк-дансом, он помогал создавать творческие номера ребятам своего ссуза и после его окончания. И спустя 10 лет студвесна вновь призвала молодого человека, но на этот раз в Тюмень.

"Студвесна для меня – это хорошее времяпрепровождение со студентами и коллегами. Всегда было весело. Студвесна всегда охотится за талантами", - убежден Алексей Илькаев.

 

Рисунок на Туре он рисовал вместе с тюменскими студентами – это был мастер-класс, который показал, как правильно работать с вандальной техникой - веселого шляпника художник изобразил с помощью модернизированного огнетушителя.

"Огнетушитель заправляется под давлением. У нас был компрессор с генератором, и под давлением огнетушитель распыляет краску. Есть такие вандалы в Европе, которые пользуются этой техникой в творчестве. На снегу так делать можно, вреда это не принесет", - заверил художник.

Подробнее он расскажет о направлении искусства и своем творчестве на авторской лекции в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) 21 марта в 17 часов.

Лина Орлова

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Теги: вандализм , Студенческая весна , художник

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