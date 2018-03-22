up

22.03.2018 четверг

USD 57,4954

EUR 70,5699

В Тюмени -4..-6 С 4 м/с
ветер северный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

Пьяный ишимец разбил молотком стекло чужой машины

12:05 22 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
ГИБДД Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в умышленном повреждении автомобиля, задержали в Ишиме.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, в дежурную часть обратилась женщина, у которой неизвестные в автомобиле разбили заднее стекло. Ущерб составил 16 тыс. рублей.

В доме, рядом с которым находилось поврежденное авто, 37-летний мужчина распивал алкоголь в гостях у своего родственника. Затем мужчине понадобились деньги, чтобы вернуться домой, но сосед отказался ему помочь. Мужчина схватил молоток и повредил первую попавшуюся машину.

Возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: автомобили , алкоголь , Ишим

Последние новости

13:32 Тюменские депутаты оценили перемены в школьном питании
13:21 Российские фигуристы завоевали серебро на чемпионате мира
13:10 В программу капремонта на ближайшие три года вошли более двух тысяч многоквартирников Фото
13:00 Пьяный житель Ялуторовска избил полицейского
12:49 Производственная сфера стала одной из самых востребованных в Тюменской области
12:38 Вылет самолета Саратов - Сургут отменили из-за неполадки
12:27 Тюменца задержали за избиение матери
12:16 Тюменцам и гостям предлагают экскурсии в дни этапа Кубка мира по биатлону
12:05 Пьяный ишимец разбил молотком стекло чужой машины
11:54 Двоих жителей деревни Камышинская вывели из огня спасатели
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

Андерс Бессеберг: в Тюмени созданы отличные условия для биатлонистов

Народные промыслы Тюменской области станут частью индустрии туризма

Владимир Якушев предложил организовать конкурс среди молодых управленцев на уровне региона

Политика

Тюменские депутаты предложили установить видеонаблюдение в спортивных школах

Игорь Холманских: все субъекты УФО утвердили планы по импортозамещению

Сотрудникам полиции предлагают вернуть полномочия

Экономика

В программу капремонта на ближайшие три года вошли более двух тысяч многоквартирников

Производственная сфера стала одной из самых востребованных в Тюменской области

Уватский "Ровиал" запустил новый комплекс деревообработки

Общество

Тюменские депутаты оценили перемены в школьном питании

Тюменцам и гостям предлагают экскурсии в дни этапа Кубка мира по биатлону

Синоптики обещают тюменцам осадки и понижение температуры воздуха

Спорт

Российские фигуристы завоевали серебро на чемпионате мира

Первенство по баскетболу среди девушек стартует в Тюмени

Тюменские атлеты выйдут на беговые дорожки

Происшествия

Пьяный житель Ялуторовска избил полицейского

Вылет самолета Саратов - Сургут отменили из-за неполадки

Тюменца задержали за избиение матери
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+