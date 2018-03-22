Пьяный ишимец разбил молотком стекло чужой машины

ГИБДД Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в умышленном повреждении автомобиля, задержали в Ишиме.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, в дежурную часть обратилась женщина, у которой неизвестные в автомобиле разбили заднее стекло. Ущерб составил 16 тыс. рублей.

В доме, рядом с которым находилось поврежденное авто, 37-летний мужчина распивал алкоголь в гостях у своего родственника. Затем мужчине понадобились деньги, чтобы вернуться домой, но сосед отказался ему помочь. Мужчина схватил молоток и повредил первую попавшуюся машину.

Возбуждено уголовное дело.