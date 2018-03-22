Студент ТюмГУ призвал убрать свалки с берегов тюменских озер

utmn.ru

Создать единый реестр тюменских озер и избавиться от свалок в береговых зонах призвал участников конференции "Актуальные направления в регулировании вопросов водопользования и охраны водных объектов" студент четвертого курса направления "География" Института наук о Земле ТюмГУ Никита Гурьев.

В своем докладе о проблемах и перспективах развития озер в областном центре он рассказал о результатах собственных исследований и указал на пробелы в работе уполномоченных чиновников.

В частности, студент отметил, что изученность озер Тюмени достаточно слаба. Стационарный мониторинг гидрохимического, гидробиологического состояния озер, по его словам, практически отсутствует. Исключение составляют единичные водоемы города, на которых вели или ведут эпизодический сбор данных.

Молодой ученый подчеркнул, что значительному антропогенному воздействию подверглись почти все водоемы Тюмени. Основными источниками загрязнения он назвал атмосферные осадки, которые несут в себе массы вымываемых из воздуха загрязнителей промышленного происхождения, а также промышленные сточные воды.

Никита Гурьев составил собственный реестр из 53 озер с привязкой к административным округам. Работая над ним, он столкнулся с тем, что многие водные объекты не имеют названий и обозначений на карте. В Ленинском административном округе он нашел шесть безымянных озер без водоохранной зоны и данных о мониторинге состояния воды, в Калининском округе - пять озер без наименований, в основном приуроченных к бассейну реки Бабарынка, в Центральном и Восточном округах - по шесть озер без названий. На берегах многих из этих водоемов расположены несанкционированные свалки бытового мусора.

Более подробно студент ТюмГУ остановился на Калининском административном округе. Он пояснил, что подробно изучал одно из безымянных озер на этой территории, но смог оценить антропогенную нагрузку на три озера. Основным источником загрязнения исследователь назвал жилые застройки, которые существовали на территории этих водоемов примерно до 2013 года. В то время, когда в этих домах жили люди, в озеро шел активный сброс сточных вод и ядохимикатов, которыми защищали сельхозугодья от паразитов. После сноса фенольных домов подрядчик, ответственный за вывоз строительного мусора, по словам Никиты Гурьева, столкал большую его часть на прибрежные участки, а стены, перекрытия и окна закопали на этом же пустыре на глубину полутора-двух метров. Эта свалка до сих пор не ликвидирована.

Некоторые гаражные кооперативы, расположенные в Калининском округе, также вносят свой вклад в загрязнение водоемов. "Кооператив "Березка" в течение многих лет активно вывозит мусор в прибрежные участки. Там сконцентрирована пластмасса, покрышки, пластиковые бутылки, остатки аккумуляторов, масло. Вывоза снега с территории кооператива как такового не происходит - он сталкивается в акваторию озера", - сообщил студент ТюмГУ.

Никита Гурьев рассказал, что направил обращение на имя тогдашней главы Калининского АО Марины Артемьевой, которая ответила, что в марте 2018 года несанкционированные свалки с прибрежной части этих озер будут вывезены. Исследователь отметил, что в апреле-мае текущего года участники молодежного клуба РГО займутся расчисткой этих захламленных участков и пригласил всех неравнодушных присоединиться к этой экологической инициативе.

"У нас отсутствует какая-либо полная информация о водных объектах Тюмени. Чтобы оценить антропогенную нагрузку, надо ходить в архивы, делать запросы в департаменты, чтобы по кусочкам выяснять про каждый водоем, а 23 из них вообще не имеют никаких характеристик, никто не знает об их состоянии. Хочу выступить с инициативой по созданию единого водного реестра озер Тюмени, который бы регулярно обновлялся", - подытожил молодой ученый.

Дарья Казакова