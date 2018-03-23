Для судей по спортивному туризму проведут семинар

фото ДТиС "Пионер"

Областной семинар подготовки судей по спортивному туризму пройдет в Центре туризма и краеведения Дворца творчества и спорта "Пионер" 24 марта.

Программа семинара включает знакомство с правилами спортивного туризма, регламент проведения соревнований "Дистанция - пешеходная", Единую всероссийскую спортивную классификацию (ЕВСК), практику. После выполнения практического задания будет проведен зачет на знание правил с выдачей документа об успешном прохождении семинара. В завершении участники получат справку соответствующего образца, идущую в зачет присвоения или подтверждения спортивной судейской категории согласно квалификационным требованиям.

Участниками семинара станут спортивные судьи, спортсмены, работники учреждений общего и дополнительного образования, спортивных школ и общественных организаций Тюменской области, занимающиеся спортивным туризмом. Регистрация на сайте в разделе "Календарь", сообщает пресс-служба ДТиС "Пионер".