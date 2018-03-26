Неделя IT пройдет в ТюмГУ

Фото ИА "Тюменская линия"

Мероприятие "Неделя IT: пройди собеседование с лучшими работодателями" пройдет в Тюменском государственном университете с 26 по 30 марта.

Это событие, которое объединяет интересы работодателей и выпускников в сфере IT. Лучшие работодатели готовы пригласить на работу, а лучшие выпускники университета - проявить себя. Крупнейшие компании IT-индустрии расскажут об особенностях информационных процессов внутри компании, открытых вакансиях и программах стажировок, а также проведут экспресс-собеседования.

В рамках мероприятия руководитель Центра научного творчества и робототехники ТюмГУ проведет мастер-класс "Основы программирования", на котором студенты смогут изучить основы программируемой электроники и создать простейшее "умное" устройство. Также ребята смогут посетить завод АО "ГМС-Нефтемаш". В конце недели пройдет серия мастер-классов от ведущих спикеров на актуальные темы в сфере информационных технологий.

Подробную информация о "Неделе IT" в Центре карьеры и работы с выпускниками ТюмГУ по телефону 59-75-47 или эл. почте: job@utmn.ru, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.