В Тюмень приедут казанские театралы

Фото vk.com/teatrkosmos

Обменные гастроли арт-резиденции К.Ю. Хабенского "АРТХАБ" из Казани и молодежного театрального центра "Космос" пройдут с 12 по 14 апреля.

В Тюмень приедет казанский камерный театр “SDVIG” ("Сдвиг") и покажет три спектакля:комедию "АРТ"; абсурд "А не съесть ли нам кого-нибудь?"; трагикомедию "Ставка". Стоит отметить, тюменские зрители успели оценить "Ставку" в 2017 году на Европейском фестивале молодежных театров "Театральная революция – 2017", где спектакль признали лучшим.

В свою очередь, как пишет "Мой портал", в Казань отправятся резиденты МТЦ "Космос" – театр-студия "Тишина" и театр "Мимикрия". Каждый из тюменских коллективов покажет свой спектакль дважды. "Тишина" представит постановку "Ревизора" 13 и 14 апреля, а "Мимикрия" – "Убить полюбовно" 14 апреля.

"Для наших резидентов – это хорошая возможность побывать на других площадках. А наше тюменское театральное сообщество и горожане познакомятся со спектаклями молодежного театра из другого города России", – рассказывает руководитель проектного офиса МТЦ "Космос" Марина Деликатная.